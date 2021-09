Miljoenenblunders komen niet alleen voor bij Defensie: vijf voorbeelden

Een blunder die veel geld kost, het overkomt niet alleen Defensie. vergroot

De 550 vrachtwagens van Defensie die eerder al niet in de garage bij de kazerne in Oirschot bleken te passen, blijken ook nog ongeschikt om mee op de openbare weg te rijden. Ze zijn vier centimeter te hoog. Defensie is niet de enige waar wel eens wat misgaat. Vijf voorbeelden van blunders die een hele hoop geld gekost hebben.

Fieke Nobel

Verbreding Wilhelminakanaal, 21 miljoen euro

Toen het Wilhelminakanaal werd verbreed, werd het waterpeil verlaagd. Te laat kwam de provincie erachter dat dit voor verzakkingen in de wijk Reeshof in Tilburg kon zorgen. Extra maatregelen kostten 21 miljoenen. Dat geld werd opgehoest door de gemeente Tilburg, de provincie en Rijkswaterstaat.

Boekhoudfoutje bij Internationale School in Eindhoven, 12 miljoen euro

Een adviesbureau maakte een financieringsmodel voor de Internationale School in Eindhoven. Maar in het model zat een foutje. Daardoor kwamen ze 12 miljoen euro tekort. Het probleem bleek uiteindelijk wat minder groot omdat de kosten voor gas, water en licht te hoog waren ingeschat. Met het geld dat overbleef kon de helft van het gat gedicht worden.

Rode Miljoenenjachtknop, 5 miljoen euro

Een verhaal dat veel mensen zich nog wel kunnen herinneren. Arrold van den Hurk uit Son had zijn zenuwen niet onder controle tijdens het programma Miljoenenjacht. Hij drukte per ongeluk op de rode knop. Hoewel presentator Linda de Mol wilde doen alsof hij niet had gedrukt, raakte hij het geld toch kwijt, hij moest het doen met 125.000 euro. Ook een gang naar de rechter en een hoger beroep mochten niet baten.

Weekendje gratis parkeren in Den Bosch, 67.500 euro

Voor de mensen die dat weekend parkeerden was het een meevaller, maar de storing in een parkeergarage in Den Bosch kostte de gemeente een flink bedrag. Juist in dit weekend was het erg druk in het winkelcentrum, veel mensen deden inkopen voor Sinterklaas.

Verkeerde zuinigheid in het casino, half miljoen euro

Een man won in het casino in Eindhoven 500.000 euro. Hij zette vier euro in, maar als hij vijf euro had ingezet, had hij het dubbele gewonnen. Zelf was hij ook van dat half miljoen niet zo onder de indruk. "Maar nadat hij zijn vrouw erbij had gehaald, barstte de feestvreugde los", zei de manager van het casino.

