Fors minder bezoekers welkom bij Dutch Open golf in Cromvoirt

Max Albertus uit Oss op eerdere editie Dutch Open vergroot

Bij het meest prestigieuze golftoernooi van Nederland, de Dutch Open in Cromvoirt, zijn volgende week fors minder bezoekers welkom. De dagelijkse capaciteit op de Bernardus golfbaan is meer dan gehalveerd van 15.000 naar 6.500. Deze maatregel is genomen zodat er vanwege het coronavirus voldoende afstand kan worden gehouden.

“Wij zijn ervan overtuigd dat wij met een aantal aanpassingen een succesvol en veilig Dutch Open kunnen organiseren,” aldus toernooidirecteur Daan Slooter. “Bij alles wat wij doen staan gezondheid en het plezier van bezoekers en spelers voorop. In goed overleg kunnen we met een aantal aanpassingen een kwalitatief hoogwaardig en veilig evenement neerzetten.”

156 topgolfers

Het toernooi wordt georganiseerd volgens de geldende RIVM-maatregelen. Dit betekent dat alle bezoekers van 13 jaar en ouder bij de ingang moeten kunnen aantonen dat zij volledig zijn gevaccineerd, negatief op corona zijn getest of recent van corona zijn hersteld.

Tijdens dit prestigieuze golftoernooi strijden 156 topgolfers, met onder andere Lars van Meijel uit Best en Max Albertus uit Oss, gedurende vier dagen om een prijzenpot van 1 miljoen euro.

Een jaar geleden werd het toernooi afgelast vanwege de coronapandemie. Het 101ste Dutch Open (voorheen KLM Open) is van 16 tot en met 19 september in Cromvoirt.

