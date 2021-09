Minderjarige meisjes aangerand in Made, man (53) opgepakt

Archieffoto: Rob van den Broek. vergroot

Een 53-jarige man is in zijn huis in Made aangehouden voor het aanranden van twee meisjes van 15 en 17 jaar oud. Volgens de politie waren de meisjes erg geschrokken en doen ze aangifte.

Ista van Galen Geschreven door

De politie kreeg woensdagmiddag twee verschillende meldingen van de meisjes binnen. Dat gebeurde kort na elkaar. In de meldingen stond dat een man op een fiets ze had betast. Dat gebeurde op de Stuivezandsestraat en dicht bij de parkeerplaats van een voetbalclub aan de Schietberg.

De meisjes gaven dezelfde omschrijving van de dader door. Daardoor kon de politie de man diezelfde avond thuis aanhouden.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.