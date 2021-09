Niet de corsowagens langs de mensen in Valkenwaard, maar andersom

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Omgekeerde wereld bij corso Valkenswaard: 'allang blij dat we samen zijn'

Nog snel de laatste dahlia's op de wagen prikken: de wagenbouwers van buurtschap Hazestraat zijn er vrijdagmiddag maar druk mee. De wagen wordt zaterdag langs een route door Valkenswaard gezet. Kwamen eerst de wagens langs de bezoekers, nu worden de wagens bezocht. Anders dan voorafgaande jaren dus, maar daar hebben de bouwers geen problemen mee. Die zijn vooral heel blij dat ze weer mogen.

Lola Zopfi Geschreven door

"Het is natuurlijk wel een beetje anders allemaal", vertelt een man die op een stijger zit. Naast hem staat een grote bak gekleurde dahlia's. "Maar ik ben allang blij dat ik hier samen ben met iedereen. Het is nog steeds heel gezellig." Hij is al de hele ochtend aan het bloemenprikken. Zijn vingers heeft hij tactisch afgeplakt. "Een stukje tape met een muntje eronder, dan prik je niet in je vingers."

Het hele weekend kunnen bezoekers via een route te voet of met de fiets de achttien wagens komen bewonderen. Allemaal met als thema 'in bloei.' Frank Schooleman heeft het ontwerp van buurtschap Hazestraat bedacht. Hij zit op afstand op een stoeltje alles te observeren.

De bouwers prikken door, hij let op de details. "De bloemen moeten precies op de goede plek komen. Soms zijn ze op, dan moeten we een andere kleur gebruiken." Frank vertelt dat het een ei wordt van een paradijsvogel. "Het staat voor vrijheid en voor jezelf kunnen zijn."

Als het lunchpauze is wordt er pas gestopt met prikken. Snel een broodje, dan weer door. Iedereen heeft zin in morgen. "Dat het anders is dan voorafgaande jaren maakt me niks uit", vertelt een vrouw. "Het samenzijn, dat is voor mij het belangrijkste. We hebben dit zo gemist."

Nog even doorprikken, maar dan is het 'ei' klaar voor zaterdag (foto door: Lola Zopfi) vergroot

