Rob Kemps had 'gezonde spanning' bij opnames presentatiedebuut

Rob Kemps (foto: De Slimste Mens). vergroot

Rob Kemps had last van gezonde spanning bij de opnames van de televisieshow The Wheel. Het nieuwe spelprogramma van SBS6 is het presentatiedebuut voor de Snollebollekes-zanger. "Ik heb geen presentatietraining gevolgd en het maakt mij ook niet uit als ik me vier keer verspreek. Dat hoort bij mijn karakter", zegt hij in De Telegraaf. Hij is naar eigen zeggen 'geen gelikte autocue-presentator'.

ANP Geschreven door

The Wheel, dat vanaf zaterdag op televisie te zien is, komt oorspronkelijk uit Engeland. Daar neemt Michael McIntyre de presentatie voor zijn rekening. Kemps heeft contact gehad met zijn Britse collega. "Hij zei dat het belangrijk is dingen te doen op mijn eigen gevoel. Dat werkt sowieso het beste: anders word je misschien iemand die je niet bent. Ik doe de show met spontaniteit en energie", aldus Kemps in De Telegraaf.

De presentator durfde ook gewoon grapjes te maken, al voordat de camera's begonnen te lopen. "Toen de regisseur zich voorstelde vroeg ik hem: wat heb jij zoal gedaan de laatste tijd qua regie? Dat was het Eurovisie Songfestival. Waarop ik zei: Leuk dat je nu een fatsoenlijk showtje kunt doen’, haha."

De show is voor hem geslaagd als in ieder geval zijn tante en oude voetbalelftal kijken, vertelt hij aan de krant.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.