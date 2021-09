Wordt Marieke Dijkstra de eerste vrouwelijke kampioenscoach met Den Bosch?

Marieke Dijkstra coach van de vrouwen van HC Den Bosch vergroot

Nog nooit werd er een vrouwelijke coach kampioen met de vrouwen van hockeyclub Den Bosch. De maar liefst 20 titels in 23 jaar werden allemaal veroverd met een man aan het roer. Sinds deze zomer is Marieke Dijkstra de coach. 8 vragen aan Dijkstra die zondagmiddag debuteert met een thuiswedstrijd.

Even terug naar je eerste werkdag op sportpark de Oosterplas in Den Bosch, wat staat je bij?

"Het hartelijke onthaal van de speelsters, maar ook van de mensen van de accommodatie en die van het materiaal en de fysio, echt iedereen gaf het gevoel dat je welkom bent. Dat staat me bij."

Hoe bevalt het de eerste paar weken in Den Bosch?

"Het is heel leuk! We zijn met een kleinere groep begonnen. Dat zie ik als een voordeel want ik heb ze goed leren kennen. Vorige week dinsdag zijn de acht internationals erbij gekomen (Zij wonnen goud op de Olympische Spelen). Nu moeten we in een sneltreinvaart een team smeden."

Jouw voorgangers waren allemaal mannen: De afgelopen 12 jaar Raoul Ehren en daarvoor Herman Kruis en Siegfried Aikman. Doet je dat nog iets?

"Nee daar merk ik niks van. Het is zeker een illuster rijtje."

Het is toch ook wel mooi een vrouwelijk hoofdcoach bij de vrouwen van Den Bosch?

"Ja dat is mooi. Het aantal vrouwen dat coacht op hoog, maar ook op laag niveau, is minimaal. Het zou mooi zijn als ik uithangbord kan zijn voor meer vrouwelijke coaches."

Den Bosch heeft een abonnement op titels. De verwachtingen zijn enorm. Is dat makkelijk of moeilijk om in te stappen?

"Dat is een uitdaging. Wat je merkt is dat ze het de afgelopen jaren goed gedaan hebben. Nu merken ze op de training dat er ook nieuwe dingen zijn en dat er op een andere manier naar ze gekeken wordt. Dat zorgt voor nieuwe energie en dat maakt het makkelijker. Maar goed de verwachtingen blijven, dat is duidelijk."

De afgelopen 12 jaar was Raoul Ehren de coach. Hoe vaak heb jij al gehoord: ja maar Raoul…?

"Nou dat valt wel mee. De speelsters staan heel open om iets nieuws te ontdekken. Ik vind het ook terecht dat ze soms zeggen: dit deden we altijd zo. Er zijn ook veel goede dingen gedaan."

Is het als coach een eer om bij zo’n kampioensploeg als Den Bosch aan te slag te gaan?

"Ja. Ik vind het wel mooi dat ze met mij de volgende stap willen zetten."

Heb je nog kriebels in de buik voor je eerste wedstrijd?

"Wat we als resultaat willen aan het eind van het seizoen is duidelijk. Wat ik echt graag zou willen is dat we aan eind kunnen zeggen dat we de sterke dingen hebben behouden, maar dat we een nieuwe manier van spelen hebben en hechter zijn als team. Voor de eerste wedstrijd heb ik zeker kriebels. Het is toch ons visitekaartje."

Het hockeyseizoen in de hoofdklasse begint zondag met de volgende wedstrijden voor de Brabantse clubs:

Vrouwen: Den Bosch speelt tegen Pinoké. Oranje Rood ontvangt Bloemendaal.

Mannen: Derby tussen Den Bosch en Oranje Rood. Tilburg gaat op bezoek bij Klein Zwitserland.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.