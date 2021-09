Conducteur Harun voert steeds vaker discussies over mondkapjes in het ov

Hoofdconducteur Harun Uzun (foto: Harun Uzun). vergroot

De mondkapjesplicht in het openbaar vervoer staat onder druk. Het demissionair kabinet wil er misschien van af binnenkort en ook Marjan Rintel, de topvrouw van NS, noemde het beleid onwerkbaar. Hoofdconducteur bij de NS Harun Uzun ziet de laatste weken steeds meer reizigers die het moeilijk vinden om het mondkapje juist te dragen in de trein.

Evie Hendriks Geschreven door

"Het verschil met het begin van de coronacrisis is dat mensen toen banger waren voor het virus. Reizigers trokken zich vaker terug en gingen op andere plekken zitten als het druk werd", vertelt de conducteur uit Eindhoven. "Nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn, is het soms verwarrend voor reizigers wat de maatregelen zijn", merkt hij op.

"Een discussie hoeft niet altijd iets slechts te betekenen."

In tegenstelling tot andere collega's heeft Harun nog niet te maken gehad met agressie als hij reizigers aanspreekt op het juist dragen van een mondkapje. "Ik krijg weleens geïrriteerde blikken als ik iemand aanspreek", vertelt hij. "Ook discussies heb ik steeds vaker, maar dat hoeft niet altijd iets slechts te betekenen. Als je begrip voor elkaar toont, werken mensen vaak mee maar het maakt het niet altijd leuker."

Hij ziet tijdens zijn werk dat reizigers ook met elkaar in discussie kunnen gaan over de plicht of juist naar de conducteur stappen omdat ze zelf niks willen zeggen. "Ik ben toch de gastheer van de trein op dat moment dus ik zal mensen altijd met begrip voor alle situaties uitleggen wat de bedoeling is."

Harun is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie als hoofdconducteur. "Voor mij is het ook geen pretje om negen uur lang een mondkapje te dragen, maar als ik op het perron loop zonder kapje gaan anderen de regels ook negeren dus ik hou me er goed aan."

"In het volle winkelcentrum Hoog Catharijne hoef je geen mondkapje op en in een halflege trein wel."

De uitspraak van Marjan Rintel over het lastiger worden van de mondkapjesplicht in het ov zorgt bij Harun niet voor angst dat mensen de regel gaan negeren. "Ik denk dat ze goed het gevoel van het treinpersoneel en de reizigers laat zien. Het is ook onduidelijk", zegt hij. "In het volle winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht hoef je geen mondkapje op en in een halflege trein wel."

Harun hoopt daarom dat de plicht komt te vervallen. "Het zou voor iedereen een stuk makkelijker worden zonder mondkapje, maar dan moeten we wel ons gezond verstand blijven gebruiken."

