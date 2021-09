Wachten op privacy instellingen... Helma biedt haar trouwe klanten bonbons aan (foto: Imke van de Laar). De traktatie van Helma (foto: Imke van de Laar). Volgende Vorige vergroot 1/3 Helma verlaat na 50 jaar trouwe dienst haar supermarkt: 'Jihaaa, ik ga'

Helma van Rijsingen is wereldberoemd in de Albert Heijn XL aan de Limburglaan in Eindhoven. Ze werkt er maar liefst vijftig jaar. Maar nu gaat ze met pensioen en neemt ze afscheid van haar collega's en klanten.

Imke van de Laar Geschreven door

Met een grote glimlach en een schaal vol bonbons staat Helma bij de ingang van de Albert Heijn XL. Alle klanten die binnen komen, biedt ze er eentje aan. De meesten nemen maar wat graag een bonbonnetje.

Maar als ze het bijbehorende bordje lezen waarop Helma haar pensioen aankondigt, vallen ze even stil. "Ga je weg?", vraagt een mevrouw geschrokken. "Dat vind ik nou echt jammer!"

Helma werkt er al vanaf de dag dat de supermarkt open ging. Trots vertelt ze: "Op 16 augustus 1971 is deze winkel geopend. En dat was ook mijn eerste werkdag."

"Ik vond het allemaal even leuk."

In de vijftig jaar dat Helma hier werkt, heeft ze allerlei functies gehad. "Eerst heb ik vier jaar op de afdeling vleeswaren gestaan. Toen heb ik een paar jaar op de groenteafdeling gewerkt. Daarna de drogisterij, non-food, brood, kaas, bloemen en ik heb schoongemaakt. Dus alles wat er in de supermarkt te doen is. En ik vond het allemaal even leuk."

Maar ineens bedenkt Helma toch een functie die ze heeft overgeslagen. "Achter de kassa. En dat is maar goed ook want ik had altijd een drie voor rekenen. Ik kan niet met geld omgaan", vertelt ze lachend.

Helma is een echte sfeermaker. Regelmatig schalt haar vaste kreet 'jihaaa' door de winkel. "Ik weet eigenlijk ook niet waarom ik dat doe. Ik vind het gewoon leuk en mijn collega's lachen erom."

Vrijdag doet Helma er ook nog een vreugdedansje bij. Want hoewel ze de winkel en de klanten zal gaan missen, kijkt ze ook uit naar haar pensioen. "Ik wil gaan genieten van mijn vrije tijd, fietsen en op vakantie gaan."

"Het zal stil worden hier."

De bonbons van Helma vinden gretig aftrek. Al snel zijn er tien doosjes leeg. Alle klanten kennen Helma en ze gaan haar missen.

Een mevrouw die net hapje neemt vertelt: "Ja, ik ga haar ontzettend missen, want je zag haar overal. En als je een vraag had dan hielp ze je altijd. Helma hoort echt bij deze Albert Heijn." Een andere mevrouw die met een karretje voorbijrijdt verzucht: "Jammer. Ze had een vrolijk gezicht en maakte altijd een praatje. Het zal stil worden hier."

Dat kunnen de collega's van Helma alleen maar beamen. Caissière Diny Veraart vertelt terwijl ze de boodschappen scant: "Ik werk al twintig jaar met Helma samen. Ze is echt altijd vrolijk. Als ze er niet is dan vinden we het maar stil."

Collega Jasmijn Boer komt toevallig boodschappen doen. Ook zij vindt het jammer dat Helma weg gaat. "Ze gaat echt gemist worden. Met haar gaat een groot deel van de Albert Heijn."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.