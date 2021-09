Brand in container naast opslag gasflessen in Oss: 'Een fles was al warm'

De brandweer bluste het vuur voorzichtig (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). vergroot

In Oss woedde zaterdagochtend brand in een afvalcontainer pal naast een opslag voor gasflessen aan het Boschpoorthof. Het vuur in de container achter cultuurpodium De Groene Engel werd rond halfzeven ontdekt.

De brandweer kwam met spoed naar het Boschpoorthof en ging vanwege de opgeslagen gasflessen voorzichtig te werk. "Er werd vanachter een muurtje en een grote container geblust tot de gasflessen voldoende waren afgekoeld en geen gevaar meer vormden", zag een ooggetuige.

Behoorlijk warm

Een van de flessen was behoorlijk warm geworden door de hitte die bij de brand vrijkwam.

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

De brandweer in actie bij de container in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Het vuur in de container achter cultuurpodium De Groene Engel in Oss werd zaterdagochtend rond halfzeven ontdekt (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

