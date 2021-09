Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Auto slaat over de kop na botsing in Tilburg, twee gewonden

Een auto is zaterdagochtend over de kop geslagen na een aanrijding op de kruising van de Quirijnstoklaan met de Heikantlaan in Tilburg. Het ongeluk gebeurde rond tien uur.

Vanwege de ernst van de situatie werden twee ambulances, meerdere politieauto's en de brandweer opgeroepen. Twee mensen raakten bij de botsing gewond. Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto's getakeld.

Onderzoek

Hoe de botsing kon plaatsvinden, wordt onderzocht. Het kruispunt werd na het ongeluk lange tijd afgesloten.

Hoe het ongeluk op de kruising in Tilburg kon gebeuren, wordt onderzocht (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

Een bergingsbedrijf heeft de twee zwaar beschadigde auto's getakeld (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

