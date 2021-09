Man op brommer zwaargewond na val in Wanroij

Foto: Saskia Kusters/SK Media vergroot

Aan de Hapseweg in Wanroij is een man op een brommer zwaargewond geraakt nadat hij door onbekende reden viel en in de berm belandde. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Ron Vorstermans Geschreven door

Er landde ook een traumahelikopter. Het team van de traumahelikopter heeft de man gestabiliseerd voordat hij met de ambulance naar het ziekenhuis vertrok.

Oorzaak wordt onderzocht

De weg was enige tijd afgesloten voor verkeer, maar nadat de traumahelikopter vertrok, kon de weg weer worden vrijgegeven.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval precies kon plaatsvinden. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.

Foto: Saskia Kusters/SK Media vergroot

