Vermist meisje (15) uit Ossendrecht na bijna vier weken weer terecht

Een 15-jarig meisje uit Ossendrecht dat sinds 16 augustus spoorloos was, is weer terecht. "Ze werd zojuist, voor zover nu bekend, in goede gezondheid aangetroffen", meldt de politie zaterdagavond.

Dinsdagavond werd in het programma Opsporing Verzocht aandacht gevraagd voor de verdwijning. Naar aanleiding van die uitzending kreeg de politie een tiental tips binnen.

Maandag werd er een Vermist Kind Alert verstuurd voor het meisje. Die leverde toen één tip op.

Vanwege de privacy van het meisje worden er geen verdere mededelingen over de vermissing gedaan.

