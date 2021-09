Waarschuwing voor mist maandagochtend: 'Verkeer kan er last van hebben'

foto: Ben Saanen vergroot

Automobilisten moeten maandagochtend plaatselijk rekening houden met mist, waarschuwt Diana Woei van Weerplaza. "Het verkeer kan hier last van hebben. Dit is iets om tijdens de ochtendspits rekening mee te houden." Maar voor de rest van de komende week heeft ze overwegend goed nieuws. "Het ziet er op de meeste dagen best aardig uit."

Woei spreekt van 'vrij rustig septemberweer'. "Er zijn wolkenvelden, maar ook zonnige momenten en er staat weinig wind. "Ik denk dat het maandag overal droog blijft, bij een temperatuur rond 21 graden. Daarmee is het vrij aangenaam."

Stevige buien

Dinsdag kan het nog iets warmer worden. "Maar dan is de lucht instabiel. In de loop van de dinsdag is er kans op een paar stevige regen- en onweersbuien, die vanuit het zuidwesten deze kant opkomen. Dit kunnen fikse buien zijn, lokaal kan er dan veel regen vallen."

Ook woensdag kan er nog een enkel buitje ontstaan. "Dan is het bij een noordwesten wind een stukje frisser, zo'n 21 graden."

Droog en nu en dan zon

Donderdag en de dagen daarna breekt volgens Diana weer een fase aan met rustig en vrijwel droog weer. "Dan wordt het 's middags zo'n 21, misschien 22 graden en blijft het droog met nu en dan zon. Vooral in de middag. 's Ochtends kunnen we dan weer plaatselijk te maken krijgen met mist en laaghangende bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 13 graden."

Ook deze zondag hebben we te maken met tamelijk rustig weer. "Een mix van opklaringen en wolkenpartijen die vanuit het westen binnendringen. Dan is het tijdelijk even bewolkt. Zondagmiddag kan er lokaal een buitje ontstaan, maar dat stelt eigenlijk niet zoveel voor. Zeker in vergelijking met vrijdag en zaterdag. Daarna is er weer genoeg ruimte voor de zon en we krijgen een vrijwel droge avond met een paar opklaringen."

