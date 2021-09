Motorrijder ernstig gewond door botsing in Mill

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Motorrijder ernstig gewond na botsing in Mill

Een motorrijder is zondagochtend zwaargewond geraakt bij een botsing op de Gagelweg in Mill. Hierbij was ook een automobilist betrokken.

Volgens een ooggetuige werd de motorrijder geraakt toen de automobilist linksaf wilde slaan.

Spoed

Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen, maar uiteindelijk hebben de hulpverleners hier niet op gewacht en is het slachtoffer met spoed naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

Vanwege het ongeluk werd de Graafseweg compleet afgesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht (foto: Marco van den Broek/SQ Vision). vergroot

De bestuurder van de motor is na het ongeluk in Mill naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht (foto: SK-Media). vergroot

Het ongeluk in Mill gebeurde rond elf uur zondagochtend (foto: SK-Media). vergroot

