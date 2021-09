Hulpdiensten hebben grote moeite om gewonde motorrijder te bereiken

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Hulpdiensten hebben de grootste moeite om gewonde motorrijder te bereiken

Hulpdiensten hadden zondagochtend de grootst mogelijke moeite om bij een motorrijder te komen die gewond was geraakt na een val in een natuurgebied in Bakel. Pas na anderhalf uur lukte het om de man naar een ziekenhuis te brengen.

Het slachtoffer was met vrienden offroad aan het rijden in het gebied rond de Aarlesche Vijver toen hij rond halftien een afgrond over het hoofd zag. Hij maakte een val van zo'n vijf meter. Twee vrienden lukte het wel om op tijd te remmen.

Betonblokken en hekwerk

Omdat in dit natuurgebied paden geblokkeerd zijn met betonblokken en er om de vijver een hekwerk is neergezet, lukte het niet om met de opgeroepen ambulance snel bij het slachtoffer te komen. Daarop werd de brandweer ingeschakeld. Die kon een poort openen waardoor de ambulance het slachtoffer kon bereiken, maar de ambulance kwam vervolgens vast te zitten in het mulle zand.

Pas zo'n anderhalf uur na zijn val kon het slachtoffer naar een ziekenhuis gebracht worden. Hij was op dat moment wel aanspreekbaar.

De ambulance kwam vast te zitten in het mulle zand in Bakel (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

Hulpdiensten hadden grote moeite om de gewonde man te bereiken (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

De gewonde motorrijder is na zijn val in Bakel naar een ziekenhuis gebracht (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

