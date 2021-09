Fietser (25) opzettelijk aangereden door automobilist in Breda

Een fietser is zaterdagnacht in Breda aangereden door een automobilist op de Poolseweg. De automobilist reed daarna door. De politie houdt er rekening mee dat de aanrijding bewust gebeurde.

Het 25-jarige slachtoffer, een man uit Dorst, is door ambulancepersoneel naar een ziekenhuis gebracht.

Glas

Vermoedelijk houdt de aanrijding verband met een ruzie die eerder in de nacht plaatsvond op de Generaal Maczekstraat in Breda en ongeregeldheden aan het Benedictinessenhof. Hier kwamen rond kwart voor drie 's nachts meerdere telefoontjes over binnen bij de politie. Deze straten bevinden zich vlakbij de Poolseweg.