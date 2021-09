Strijdend tiental Willem II sleept punt uit het vuur tegen NEC

Jorn Brondeel baalt na zijn rode kaart tegen NEC (foto: Orange Pictures). vergroot

Willem II wilde na de interlandbreak de goede lijn in de Eredivisie voortzetten, maar alle mooie plannen konden na een kwartier spelen al in de prullenbak. Doelman Jorn Brondeel kreeg rood en voor de Tilburgse ploeg was het vervolgens vooral vol- en tegenhouden. Met succes, de 0-0 die bij de aftrap op het scorebord stond was ook nog te zien bij het laatste fluitsignaal.

De keeperssoap bij Willem II kreeg een nieuw onbedoeld hoofdstuk. Timon Wellenreuther raakte op de laatste training voor het duel met NEC geblesseerd en was zondag niet fit genoeg om te spelen. Robbin Ruiter had zich eerder al geblesseerd afgemeld. Zo kwam het dat in wedstrijd vier van dit seizoen Grim al de derde verschillende doelman liet spelen. Jorn Brondeel begon in de basis, zijn wedstrijd duurde echter nog geen vijftien minuten.

Brondeel kwam bij een aanval van de thuisploeg uit zijn doel en maakte vervolgens een dure inschattingsfout. Hij raakte de bal met zijn handen buiten het strafschopgebied. Het betekende rood en einde wedstrijd voor de Belg. De twintigjarige Connor van den Berg maakte zich vervolgens op voor zijn debuut in de hoofdmacht van Willem II.

Met een man minder begon Willem II vervolgens aan een zware taak. Van den Berg, die al langere tijd bij de selectie van de Tilburgse club zit, kreeg genoeg te doen in zijn debuutwedstrijd. Het was soms stijlvol, soms twijfelend en soms enorm heldhaftig. Maar op iedere manier was het in ieder geval goed genoeg om zijn doel schoon te houden.

Op weg naar een punt irriteerde de Willem II-spelers de aanwezige supporters in De Goffert flink, die dat duidelijk maakten met veel gefluit. Bij iedere mogelijkheid bleven de Tilburgse voetballers liggen, terwijl Van den Berg ook zijn tijd pakte bij iedere doeltrap. Alles om dat ene puntje over de streep te trekken. Al waren lang niet alle momenten dat er een Willem II-speler op de grond lag om tijd te rekken. Kwasi Wriedt viel pijnlijk op zijn nek en kwam na rust niet meer terug op het veld, terwijl Derrick Köhn door een blessure het veld moest verlaten.

In de slotfase ging er meer en meer fout, bij beide ploegen. Aan Willem II-kant speelde de vermoeidheid een grote rol. Dat was vooral zichtbaar bij middenvelders Pol Llonch en Driess Saddiki, die compleet moegestreden waren.

In de derde van de vijf minuten blessuretijd kwam Willem II nog twee keer heel erg goed weg. Eerst was het Okita die de lat boven Van den Berg liet trillen, daarna was het Thomas Beekman die de bal ineens voor zijn voeten kreeg. Hij raakte de bal echter helemaal verkeerd, waardoor Willem II goed weg kwam. Twee keer werd er dus niet gescoord en wisten de verdedigers van de Tricolores de bal weg te werken. Toen Pol van Boekel voor de laatste keer floot, vielen meerdere spelers meteen op de grond.

Met een punt keert Grim met zijn spelers terug naar Tilburg, al voelt het gelijkspel meer aan als een overwinning. De teller staat na vier wedstrijden nu op zeven punten voor Willem II.

