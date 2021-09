RKC doet zichzelf te kort en verliest in eigen huis van Vitesse

RKC heeft de goede seizoenstart geen vervolg kunnen geven in de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Ondanks een prachtig doelpunt van Saïd Bakari gingen de Waalwijkers met 1-2 onderuit. Een teleurstelling aangezien de thuisploeg meer verdiende.

De laatste wedstrijd van het weekend ging tussen werd gespeeld in Waalwijk tussen RKC en Vitesse. RKC was het seizoen goed begonnen met vier punten uit de eerste drie wedstrijden. De uitploeg kende een mindere start met pas drie punten uit de eerste drie wedstrijden.

Dat RKC vertrouwen had geput uit de start van de competitie was ook terug te zien op het veld. De ploeg van trainer Joseph Oosting had het betere van het spel. De Waalwijkers waren niet van plan zich in te graven en waren nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer.