RKC doet zichzelf tekort en verliest in eigen huis van Vitesse

RKC heeft de goede seizoenstart geen vervolg kunnen geven in de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Ondanks een prachtig doelpunt van Saïd Bakari gingen de Waalwijkers met 1-2 onderuit. Een teleurstelling, want de thuisploeg had meer verdiend.

Yannick Wezenbeek

De laatste wedstrijd van het weekend ging tussen werd gespeeld in Waalwijk tussen RKC en Vitesse. RKC was het seizoen goed begonnen met vier punten uit de eerste drie wedstrijden. De uitploeg kende een mindere start met pas drie punten uit de eerste drie wedstrijden.

Dat RKC vertrouwen had geput uit de start van de competitie was ook terug te zien op het veld. De ploeg van trainer Joseph Oosting had het betere van het spel. De Waalwijkers waren niet van plan zich in te graven en waren nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer.

Die openingstreffer viel alleen aan de andere kant. Een indraaiende vrije trap kon eenvoudig worden ingekopt door Danilho Doekhi. Mede omdat er niemand met de verdediger meesprong en Etienne Vaessen twijfelt met uitkomen.

Vermakelijk voetbalgevecht

Het weerhield de thuisploeg er niet van het spel uit de openingsfase te vervolgen. De gelijkmaker na een klein halfuur spelen was dan ook verdiend en zeker geen verrassing. De doelpuntenmaker daarentegen kon wel een verrassing genoemd worden. Saïd Bakari, dit seizoen omgetoverd tot linksbuiten, schoot de bal na een steekpass van Richard van der Venne snoeihard in de korte hoek achter de Vitesse-goalie. Iets wat je op voorhand niet verwacht van de voormalig rechtsback.

Wat volgde was een mooi voetbalgevecht waarbij RKC veelvuldig de aanval zocht en Vitesse het onderspit moest delven. Hoewel het een vermakelijke wedstrijd was om naar te kijken, hield scheidsrechter Jochem Kamphuis het erg kort. Het leidde ook tot veel gele kaarten voor de thuisploeg, terwijl de uitploeg vaak wegkwam met een vermaning.

Aloude voetbalwet

Zich uit het veld slaan deed RKC niet. Het speelde goed voetbal en creëerde de nodige grote kansen. De thuisploeg vergat zich alleen te belonen met een tweede treffer waardoor een oude voetbalwet in werking trad. Als je zelf niet scoort, valt de goal aan de andere kant. Met het nodige geluk schoot Yann Ghobo uit het niets de bal achter de doelman. 1-2.

In het laatste kwart van de wedstrijd had Michiel Kramer de gelijkmaker op zijn schoen, maar schoot de spits op miraculeuze wijze naast. Aan de andere kant moest Vaessen twee keer heldhaftig optreden om de beslissing te voorkomen.

Ondanks een slotoffensief vanuit Waalwijkse kant werd er niet meer gescoord en bleef het 1-2 in Het Mandemakers Stadion. RKC liet zondagmiddag zien dat het meer kwaliteit heeft in de selectie dan vorig seizoen. De ploeg verdiende op basis van het optreden minimaal een punt, maar staat uiteindelijk met lege handen.

