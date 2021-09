Auto uitgebrand midden in Eindhovense woonwijk

In Eindhoven is zondagavond een auto in brand gestoken (foto: SQ Vison/Dave Hendriks). vergroot

Een auto is zondagavond in vlammen opgegaan in de Eindhovense Cavallilaan. Wat er precies is gebeurd is niet bekend.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Rond tien voor acht 's avonds kwam bij de politie de eerste melding over de brandende auto binnen. Volgens een ooggetuige hadden aardig wat buurtbewoners zich rondom de wagen verzameld. De auto stond dan ook midden in een woonwijk.

Het vuur kwam met namen uit de binnenkant van de wagen. De brandweer heeft de boel geblust.

Pas toen het vuur al gedoofd was kwam de eigenaar van de wagen aangelopen. Of de man weet wat er met zijn auto is gebeurd is niet bekend.

Foto: SQ Vision/Dave Hendriks. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.