Automobilist is rijbewijs al na vijf dagen kwijt na racen over A16 Breda

Op de A16 bij Breda moesten zeven automobilisten zondag hun rijbewijs inleveren omdat zij zich niets aantrokken van de maximumsnelheid op de A16 bij Breda. Een van hen had pas vijf dagen zijn rijbewijs.

Deze jonge bestuurder reed met een snelheid van liefst 186 kilometer per uur over de snelweg.

Razen Ook op de Randweg Oost bij Budel vond zondag een snelheidscontrole plaats. Hier kregen 135 automobilisten een bekeuring, 24 van hen reden met een snelheid van 100 kilometer per uur of meer.

Een van hen raasde zelfs met een snelheid van liefst 155 kilometer per uur over de weg. Ook twee andere automobilisten maakten het erg bont, zij werden betrapt met snelheden van 133 en 130 kilometer per uur. Op de Randweg Oost geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.