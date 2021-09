Knuffelen weer bijna legaal, maar stiekem was wat afstand best lekker

Foto's Karin Kamp vergroot

Over twaalf dagen komt er waarschijnlijk een einde aan de anderhalvemeter-maatschappij. Houdoe elleboogboks dus, en hallo dikke knuffel. Je collega drie kussen geven op zijn of haar verjaardag? Het mag weer. En dat is goed nieuws, want we hadden allemaal enorme huidhonger, toch? Nou, nee dus.

Waren we het afgelopen anderhalf jaar vooral in de greep van het coronavirus, zo meteen mogen we elkaar weer liefdevol omarmen, in een vriendschappelijk houdgreep nemen of een dikke kus geven. Maar als we afgaan op een poll die Omroep Brabant maandagochtend lanceerde op web en app, dan staat Brabant nog niet meteen in de startblokken voor een inhaal-knuffelmarathon. Na ruim 2700 stemmen zag die poll, inclusief antwoorden, er zo uit:

Anderhalve meter afstand, er lijkt op 25 september een eind aan te komen. Kan de vlag uit?

Zeker. Ik ga een week lang iedereen knuffelen die ik tegenkom: 4,1%

Mwah... ik ben er eigenlijk wel aan gewend. Ik vind een beetje afstand zelfs wel fijn: 51,85%

Nee, niks vlag uit. Ben veel te bang dat er nog een opleving van het coronavirus komt: 24,82%

Ik hield me er toch al niet aan: 19,23%

Socioloog Peter Achterberg, verbonden aan Tilburg University, is niet verbaasd. "Er zijn altijd mensen geweest die persoonlijk contact verschrikkelijk vinden. Ikzelf bijvoorbeeld. Ik kom ook het liefste binnen op een feestje door een keer tegen iedereen tegelijk te roepen: "Hé! Hoe is het mensen?"

En Achterberg lijkt geen uitzondering, als we kijken naar de antwoorden op onze poll. "Al kan er bij sommigen bij het kiezen van een antwoord ook iets in zitten van sociaal wenselijk gedrag. Zo van: ik heb echt wel wat geleerd van de afgelopen tijd. Maar de vraag is of ze dat afstand houden ook echt vol gaan houden."

Achterberg vergelijkt het met thuiswerken. "Aan het begin van de crisis was het: we gaan alle goede dingen meenemen. Maar op veel plekken is er toch weer druk om met z'n allen naar de zaak te komen om te vergaderen, terwijl dat helemaal niet nodig is."

"Ik verwacht een tussenvorm. Dus niet helemaal niet knuffelen, maar ook niet helemaal wel."

De socioloog vervolgt: "Dat heeft alles te maken met wat als passend wordt ervaren. We hebben wel iets geleerd, maar we hebben tegelijkertijd ook ons hele leven al iets anders gedaan."

Een ander treffend voorbeeld: de drukte op de wegen. De filelezers konden rustig achterover leunen tijdens een groot deel van de coronacrisis, achter aansluiten op de snelweg was uitzonderlijk. En nu? "Ik reed vrijdag naar het zuiden en ik geloof dat er 600 kilometer file op de Nederlandse wegen stond."

En zo zal vermoedelijk ook een deel van de mensen tóch weer met frisse tegenzin die oom met groezelige ongewassen kriebelbaard knuffelen, als hij met open armen enthousiast komt aangekwispeld. Ook als ze daar eigenlijk geen zin in hebben. Achterberg: "Ik verwacht een tussenvorm. Dus niet helemaal niet knuffelen, maar ook niet helemaal wel."

Voor wie er nog niet uit is, voorlopig is het 'knuffelverbod' nog van kracht. Een prima excuus om de oom met kriebelbaard, armen naar je uitgestoken of niet, hooguit een elleboogboks te geven.

Reacties op de weekmarkt in Uden op de komende versoepelingen:

