Voetbalfans zijn blij met volle stadions, maar worstelen met coronapas

De supportersverenigingen van PSV, Willem II, RKC en NAC zien de voordelen van een stadion dat vanaf 25 september weer helemaal vol mag zitten. Wel worstelen ze met het feit dat er een coronapas nodig is om binnen te komen. "Hopelijk is dit nog niet het eindpunt."

Vanaf 25 september mogen clubs hoogstwaarschijnlijk hun stadions volledig vullen. Nu mag dat alleen nog maar voor tweederde. We stelden drie vragen aan de voorzitters van de supportersverenigingen.

Hoe is het nieuws ontvangen?

Harrie Timmermans, voorzitter van de supportersvereniging van PSV: "We zijn blij met dit nieuws. Nu kunnen nog meer supporters genieten van de sfeer en het voetbal. Het is een volgende stap naar een normale samenleving."

Frank Kriellaars, voorzitter van Willem II supportersclub KingZine: “Het is goed nieuws. Het gaat de club ook financieel meer voordelen opleveren. Ik verwacht de eerste wedstrijd tegen PSV al gelijk een uitverkocht stadion.”

Adrie Buijs, voorzitter van de supportersvereniging van RKC: “Het is zeer positief ontvangen. Een vol stadion zorgt toch voor meer voetbalbeleving.”

Ad van den Bemt, voorzitter van de supportersvereniging van NAC: “Het is geweldig! Nieuwe spelers komen voor het avondje NAC. Dat kunnen ze nu pas écht mee gaan maken. We kunnen gewoon met 19.000 man in het stadion sfeer gaan maken, daar kijk ik echt naar uit.”

Wat vind je van het feit dat er nog wel een coronapas nodig is om binnen te komen?

Harrie Timmermans: “We krijgen hier veel vragen over vanuit supporters. Tot nu toe is alles nog met gejuich ontvangen maar je hoopt niet dat dit het eindpunt is. Moeten de niet-gevaccineerde PSV-supporters zich anders altijd laten testen? Ook die groep moet je perspectief bieden. Al snap ik dat we ook naar de druk op de zorg moeten kijken."

Frank Kriellaars: “Het is jammer dat het verplicht testen in stand wordt gehouden. Het zou beter zijn geweest als alle maatregelen waren geschrapt.”

Adrie Buijs: “Bij RKC heb ik nog niet veel supporters horen klagen. Iedereen is blij dat ze naar het stadion mogen, dan nemen ze de regels ook voor lief.”

Ad van den Bemt: “Ik heb zelf geen moeite met de maatregelen. Maar er zijn supporters die er meer problemen mee hebben. Daar heb ik respect voor, maar wij kunnen niks aan de maatregelen veranderen."

Ben je niet bang dat er weer meer besmettingen komen?

Harrie Timmermans: “Meten is weten. Er zijn pas nog onderzoeken gedaan naar wedstrijden van PSV en eventuele besmettingen op de tribunes. Die onderzoeken hebben aangetoond dat er amper besmettingen terug te leiden zijn naar het stadion."

Frank Kriellaars: “Er zijn inmiddels genoeg onderzoeken geweest die hebben bewezen dat een stadionbezoek veilig kan. Tweederde of volledig gevuld gaat het risico niet verhogen."

Adrie Buijs: "De afgelopen maanden hebben bewezen dat het goed gaat in de stadions. Tuurlijk kan het een keer fout gaan maar in grote lijnen is het goed geregeld."

Ad van den Bemt: “Ik zie dat niet weer gebeuren. We hebben laten zien dat we ons aan de regels kunnen houden en het ook veilig kan. We moeten ons gewoon aan de regels houden, dan komt het goed.”

