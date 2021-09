De markt houdt wel van een metertje afstand: 'Mensen zijn wat geduldiger'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Anderhalve meter gaat verdwijnen, maar is iedereen daar blij mee?

Ook op weekmarkten hoeft vanaf 25 september geen anderhalve meter afstand meer gehouden te worden. Toch heeft de maatregel volgens kooplui en klanten ook iets goeds opgeleverd, wat best nog even mag blijven. “Ik merk dat mensen zich veiliger voelen als er wat meer afstand is. Ze vinden het eigenlijk ook wel fijn om niet meer zo dicht op elkaar in de rij te hoeven staan", zegt groenteman Giel van der Sterren op de markt in Uden.

Giel heeft na de invoering van de coronamaatregel zijn lange kraam opgedeeld in vakken zodat er 'paadjes' ontstonden voor de wachtende klanten. Het was toch altijd een beetje wringen volgens de groenteman uit Haarsteeg. Zo heeft die maatregel wat hem betreft ook nog iets goeds opgeleverd: “We houden het er nog even in.”

Nog zo’n voordeeltje van die anderhalve meter is volgens hem dat mensen wat geduldiger geworden zijn. “Mensen staan niet meer te dringen. Het is allemaal wat rustiger geworden ”, aldus Giel van der Sterren.

Bij de stoffenkraam erkennen ze dat de anderhalve meter al behoorlijk is afgezwakt. “In het begin was ik veel strenger”, zegt een Udense met een lap stof in haar handen. “Maar ik let er nog altijd op dat ik niet te dicht bij andere mensen kom.”

“We doen wat nodig is, maar als je van elkaar houdt mag je best dichtbij komen.”

“Ik hou nog even afstand, ik ben er inmiddels aan gewend”, zegt een klant bij de tassenkraam. “Persoonlijk heb ik weinig last gehad van de anderhalve meter. Ik vind het vooral voor jongeren zo erg dat ze zo weinig mochten.” De invoering van de coronacheck-app die straks verplicht wordt voor horecabezoek ziet ze als ‘wisselgeld’ voor de versoepelingen. “Corona is nog niet weg, dus als je de anderhalve meter loslaat moet daar wel iets tegenover staan om het toch veilig te houden voor iedereen.”

Een echtpaar dat op de markt in gesprek is met een bevriend stel heeft de anderhalve meter al zichtbaar achter zich gelaten. “We doen wat nodig is, maar als je van elkaar houdt mag je best dichtbij komen”, zegt een van hen. Ook zij zijn niet van plan om straks helemaal geen afstand meer te houden. “En dat we niet meer hoefden te kussen met al het bezoek was alleen maar fijn. Dan hoef je niet zo vaak lipstick van je wang af te vegen.”

