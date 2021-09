Zomers warme dinsdag: 'De mooiste dag van de week'

(Foto: Ben Saanen). vergroot

De zomer is dinsdag voor even weer terug van weggeweest. "Het wordt met 25 en misschien wel 26 graden de mooiste dag van de week", kondigt Alfred Snoek van Weerplaza aan. "Het wordt een fraaie dag waar zowaar het zonnetje nog aardig te voorschijn komt. Het wordt weer een beetje zomer!"

Tegelijkertijd tempert de weerman de zomerse verwachtingen voor dinsdag. "Het zonnige weer is kort maar krachtig. Aan het eind van de middag of het begin van de avond trekken er buien over. Dan wordt de warmte al heel snel uit onze provincie gedreven."

Oorzaak van de plotselinge 'zomer' is volgens Snoek dat de warmte vanuit Frankrijk nog redelijk dicht bij ons land is. "De zon is nog sterk genoeg. Als de wind onze kant op komt dan is het al vrij snel warm. Later op de dag komt er vanaf de oceaan een depressie opzetten en dan heb je weer de koelere zeewind en dan is het met de hitte snel voorbij."

De rest van de week belooft het aardig weer te worden. "Op woensdag kunnen er nog een paar buitjes vallen. In de dagen daarna wordt het zo goed als droog. Soms wat wolken en soms wat zon. Met temperaturen van 20 of 21 graden wordt het een mooie week, inclusief het weekend. Dat is voor midden september wel iets boven normaal. Geen uitschieters meer qua temperatuur, maar als het zonnetje schijnt is het allemaal prima."

