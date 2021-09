Als je een keukenkast opent, sta je plots in de badkamer: Villa Fifty-Fifty

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Een rondleiding door Villa Fifty-Fifty in Eindhoven.

Villa Fifty-Fifty is een blikvanger in Eindhoven. Van heinde en verre komen mensen speciaal langs om foto’s te maken. Omroep Brabant mocht binnen kijken in een huis dat wel eens de toekomst zou kunnen zijn. De villa is genomineerd voor de prijs van Beste Gebouw van het Jaar.

Villa Fifty-Fifty staat aan de rand van het herontwikkelde industrieterrein Strijp-R en grenst aan de natuur. Eigenaresse Lily Jong geeft voor onze camera een rondleiding.

“We hebben veel dagjestoeristen. Van buiten Eindhoven komen architecten en studenten om dit huis te bekijken.” Zij zien van buiten niet dat elke ruimte met elkaar is verbonden. Soms heel verrassend. “Dit is onze geheime deur”, zegt Jong. In de keuken trekt ze aan het handvat van een keukenkast. Het blijkt de deur naar de badkamer te zijn. Vanuit de badkamer loopt ze de slaapkamer binnen en vandaaruit weer de werkkamer in. Terwijl ze werkt, ziet ze door de enorme glaspartijen haar dochters aan de tafel zitten. Of haar partner Felix in de keuken. Alles is letterlijk met elkaar verbonden.

Villa Fifty-Fifty is in de race voor de titel Beste Gebouw 2021 (foto: Studioninedots). vergroot

Daarvoor gebruikte de architect veel glas. “We krijgen vaak de vraag of het dan niet heel heet wordt in de zomer. We hebben speciaal glas. Het isoleert heel goed tegen hitte en kou. We hebben vloerverwarming en vloerkoeling. We hebben een goed klimaat binnen. Het is geen kas.”

De villa heet Fifty-Fifty omdat je half binnen en half buiten leeft. Vanuit de werkkamer loopt Jong bijvoorbeeld via de buitenlucht weer naar de eettafel. “Je weet niet meer of het binnen of buiten is. Dit went heel erg. Het is een heerlijk gevoel. Het lijkt alsof je altijd buiten bent met de beschutting en privacy van binnen.”

"Wij kunnen hier ouder in worden, maar de kinderen ook."

“We woonden eerst in een loft in de Lichttoren in het centrum van Eindhoven. Met het ouder worden van de kinderen wilden we meer in de natuur leven. We wilden meer groen zien en meer contact met elkaar. Dit is het resultaat. We hebben de architect geen richtlijnen gegeven dat het allemaal glas moet zijn. Of die en die materialen. De architect is met het idee aan de slag gegaan en zo is deze sfeer ontstaan.”

Lily en haar partner Felix wonen op de begane grond. De tweeling van veertien woont in de toren. Ze hebben hun eigen badkamer en een pantry. “Het is hun domein. Als ze wat langer bij ons willen wonen wat je nu vaker hoort door het huizentekort, is dat mogelijk. Ze hebben hun privacy. Ze kunnen zelfs hun eigen ingang gebruiken. Het is vooruitdenken. Dit is levensloopbestendig. Wij kunnen er ouder in worden, maar de kinderen ook. Misschien denken we te veel door, maar het toont de geest des tijds. Dat kinderen langer bij je wonen.”

Villa Fifty-Fifty in Eindhoven is in de race voor de Eindhovense Dirk Roosenburgprijs en voor de landelijke titel Beste Gebouw 2021. Ook een kantoorpand in Oss is voor deze laatste prijs genomineerd. De prijs wordt 16 september uitgereikt door Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) waar bijna 1100 architectebureaus bij aangesloten zijn. Twaalf gebouwen zijn genomineerd.

Foto: Studioninedots vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.