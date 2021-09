Traumahelikopter Lifeliner2 blijft vliegen, ook in boekvorm

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Traumahelikopter die boven Brabant vliegt speelt hoofdrol in boekenserie

Adri Burghout uit Meeuwen heeft al zeventig (jeugd)boeken op zijn naam staan. De succesvolste reeks van de auteur en illustrator is de serie Lifeliner2. In vijftien jaar verschenen 15 delen over de belevenissen van de bemanning van de traumahelikopter. Omdat de uitgever het genoeg vond, leek de traumahelikopter uitgevlogen. Maar een nieuwe uitgever laat de serie een doorstart maken met een 16e deel en de fans zijn blij!

Rob Bartol Geschreven door

De al langlopende serie is vernoemd naar de traumahelikopter Lifeliner2. “Dat is een traumahelikopter die gestationeerd is in Rotterdam. De nummer drie die staat op vliegbasis Volkel én samen bestrijken ze ook de hele provincie Brabant”, vertelt de auteur die een paar jaar geleden zelfs mee mocht vliegen. “Dat was op zich al heel bijzonder, maar we hadden ook nog een aanvaring met een roofvogel. Maar het is gelukkig goed afgelopen.”

Duizelingwekkende oplagecijfers heeft de serie Lifeliner2 niet gekend de afgelopen vijftien jaar, maar de serie was zonder meer populair bij de nog lezende jeugd. "Als ik op scholen een presentatie houd over mijn werk en ik laat illustraties zien die bij de Lifeliner2 series horen, dan hoor ik om me heen: 'Die heb ik ook' en dat is het mooiste compliment dat je kan krijgen."

“Voor zeventig jeugdboeken heb ik tekst en tekeningen op mijn naam staan."

Het bijzondere aan de serie is dat Adri Burghout niet alleen de verhalen schrijft, maar ze ook illustreert met prachtige tekeningen: kleine kunstwerkjes. “Aan een illustratie voor een boek ben ik toch wel drie of vier dagen bezig”, vertelt Burghout die in een ver verleden metselaar was. “Voor zwart-wit illustraties is dat uiteraard minder, maar aan de gekleurde illustraties ben ik wel een paar dagen kwijt.” Inmiddels is de creatieveling uit het dorpje Meeuwen, in het Land van Heusden en Altena, al een kwart eeuw bezig als professioneel illustrator en schrijver. “Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken."

“Voor zeventig jeugdboeken heb ik tekst en tekeningen op mijn naam staan. Voor honderden andere titels heb ik in opdracht ook de illustraties verzorgd. Ik ben inmiddels de tel kwijt, zoveel heb ik er gemaakt. Mooi werk.”

"Dan is alles rustig en alles stil in huis, dan kan ik mijn fantasie laten gaan."

De dagindeling van Burghout splitst zich uit in twee vaste delen. “Overdag ben ik altijd bezig met illustraties, die in essentie kleine olieverfschilderijen zijn. ’s Avonds schrijf ik de verhalen. Dan is alles rustig en stil in huis, dan kan ik mijn fantasie laten gaan en dat kan het wel eens heel laat worden, tot diep in de nacht.”

Op de werkkamer van Burghout hangt in een onopvallend hoekje een kleine collectie van bijzondere foto’s. “Daar staat (toen nog) prins Willem-Alexander op, die op Vliegbasis Eindhoven afscheid nam nadat hij zijn vliegbrevet gehaald had", vertelt de illustrator. "Ik heb toen het vliegtuig waarin hij zijn brevet haalde, in opdracht mogen schilderen en het mogen overhandigen.”

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.