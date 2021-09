Omstanders tillen gewonde vrouw uit auto na ongeluk op de A58

Foto: Sander van Gils vergroot

Bij het ongeluk op de A58 bij Oirschot zijn maandagmiddag veel mensen gestopt om de slachtoffers te helpen. De auto was van de weg geraakt en kwam in de greppel langs de snelweg terecht. "We hebben samen de bestuurster uit de auto getild. De bijrijder zat bekneld, die moesten we kalmeren", vertelt een mevrouw die maandagmiddag te hulp schoot.

Ista van Galen Geschreven door

Hoe de aanrijding ontstond, is niet precies duidelijk. Een vrouw die vlak achter de auto reed, zag dat hij tegen de vangrails botste en over de kop sloeg. Vervolgens lag de auto in de greppel naast de snelweg. "Ik ben meteen gestopt. Ook een andere man stopte en samen waren we er als eerste bij. Al snel stopten nog een paar anderen om te hulp te schieten", vertelt ze. De mevrouw wil niet bij naam genoemd worden, omdat ze vindt dat de eer voor de hulpverleners moet zijn en voor de anderen die meehielpen.

"Ik ben bij haar blijven zitten om haar te kalmeren."

"Er zaten twee vrouwen in de auto. Als eerste hebben we de bestuurder eruit gehaald. De man die ook hielp, stond in de greppel, maakte haar gordel los en tilde haar uit de auto. Ik stond nog boven en pakte de vrouw aan. Daarna ben ik bij haar blijven zitten om haar te kalmeren." De bestuurder had volgens haar alleen pijn aan haar schouder en was duizelig.

De bijrijder was er ernstiger aan toe, weet de vrouw. "Ze zat bekneld. We hadden met de hulpdiensten gebeld, en die zeiden dat we haar er niet zelf uit moesten halen. Maar ze wilde de hele tijd opstaan. Ik en de meneer hebben haar geprobeerd te kalmeren. We zeiden dat hulp onderweg was en dat ze rustig moest blijven zitten."

"Ik hoop echt dat het goed met haar gaat."

Al snel daarna waren de hulpdiensten er. Een traumahelikopter landde in de berm langs de A58. De brandweer haalde de bijrijder uit de auto. De trauma-arts ging met het slachtoffer mee in de ambulance naar het ziekenhuis. Hoe het met haar gaat, is niet duidelijk.

"Het was wel even schrikken om haar zo te zien. Ik hoop echt dat het goed met haar gaat. Ik heb vandaag nog met de politie gebeld, maar die kunnen daar nog niks over zeggen."

Beelden van vlak na het ongeluk:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.