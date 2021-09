De laatste weken van Loes in het hospice: 'Veerkrachtig en opgewekt mens'

'p.s. Loes' is zondag 19 september te zien bij Omroep Brabant vergroot

Er zijn maar weinig zekerheden in het leven, maar één ding staat vast, er komt hoe dan ook een einde aan. De 85-jarige Loes Sweens uit Breda wist dat dat einde voor haar nabij was. Regisseur en filmmaker Ellen van Kempen legde deze laatste maanden in hospice Marianahof in Etten-Leur vast en maakte er een documentaire van. Je ziet ‘p.s. Loes’ zondag bij Omroep Brabant.

Ellen omschrijft de inmiddels overleden Loes als een veerkrachtig en opgewekt mens. Een vrouw die haar laatste dagen als een extra stukje tijd ziet, een p.s. van haar leven. Ze laat de natuur beslissen hoe lang dit stukje duurt en wil zich hieraan overgeven. Maar naarmate de tijd verstrijkt, merkt Loes dat dit toch moeilijker is dan ze dacht.

Loes en Ellen ontmoetten elkaar in het najaar van 2019. “Ze wilde wel eens kennismaken met mij”, vertelt Ellen. “Maar toen ik kwam, had ze toch wat reserves, ze zei: ‘Kun je mij niet gewoon wazig in beeld brengen, dat je mij niet zo pontificaal ziet?’ Want anders trok ze zo de aandacht, vond ze.”

"De film werd net zoveel van haar als van mij.”

Ellen wist haar gerust te stellen en vertrouwen op te bouwen. Door elke keer als ze was geweest en had gedraaid, de beelden aan Loes te laten zien. Waardoor ze precies wist wat er was vastgelegd. “Ik kreeg carte blanche van haar. En zo werd de film tijdens het proces net zoveel van haar als van mij.”

Op haar website vertelt Ellen hoe ze al een aantal jaren bezig was een documentaire over iemands laatste levensfase te maken. En hoe dit steeds maar niet wilde lukken. “Ik had eerlijk gezegd af en toe de hoop even verloren.”

Maar ze hield vol. Vastbesloten om wat ze tijdens de laatste weken voor het overlijden van haar eigen vader had nagelaten nu wel te doen: zorgen voor een blijvende, tastbare en visuele herinnering. Loes is 22 november 2019 overleden.

Je ziet ‘ p.s. Loes’ bij Omroep Brabant op zondag 19 september om 11.10 uur.

Ontdek alle Omroep Brabant-programma's op Omroepbrabantbant.nl/kijk. Je vindt Omroep Brabant TV op Ziggo-kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en op KPN-kanaal 507.

