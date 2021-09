FC Eindhoven sterkste in derby tegen Helmond Sport, verlies Jong PSV

FC Eindhoven won de derby tegen Helmond Sport met 3-2. Halverwege waren beide teams nog in evenwicht. Na rust trok de ploeg van trainer Rob Penders de overwinning naar zich toe, 3-2. Jong PSV verloor de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht met 2-1. NAC kreeg in Amsterdam een stevig pak slaag. Jong Ajax versloeg de Bredase ploeg met 6-3.

FC Eindhoven – Helmond Sport 3-2

In de eerste helft kreeg FC Eindhoven de betere kansen om de score te openen. Joey Sleegers (paal), Barnabás Rács en Charles-Andreas Brym kregen mogelijkheden om de thuisploeg op voorsprong te zetten. Verrassend genoeg was het Arno van Keilegom die vijf minuten voor de rust Helmond Sport op voorsprong schoot. Lang plezier hadden de Helmonders niet van de voorsprong. Twee minuten later tikte Jort van der Sande de gelijkmaker binnen.