Ze verloren hun enige kind bij de MH17-ramp, een wond die nooit zal helen

Bart Lambregts en Astrid Hornikx vergroot

Bart en Jeanne Hornikx uit Goirle verloren hun dochter Astrid op 17 juli 2014. Ze zat samen samen met haar vriend Bart in het vliegtuig, onderweg naar Maleisië voor wat een droomvakantie had moeten worden. Omroep Brabant verslaggever Tessel Linders sprak met Bart en Jeanne over het verlies van hun enige kind en maakte de documenatire ‘MH17, de pijn blijft’ die zondag vanaf 12.35 uur te zien is bij Omroep Brabant.

Jacky Goossens Geschreven door

Zeven jaar na de ramp met MH17 is het woord nu aan de nabestaanden. Deze maand spreken er 91 nabestaanden in de rechtbank op Schiphol. Deze slachtofferverklaringen werpen je terug in de tijd, met alle pijn en verdriet die daarbij horen, zo weet Tessel door haar gesprekken met Bart en Jeanne.

"Het was zó groot dat er sprake was van collectieve rouw."

“Het is al zeven jaar geleden, maar voor de getroffen families is het alsof de ramp met vlucht MH17 gisteren gebeurde. Levens stonden in één klap stil. Het was zó groot dat er sprake was van collectieve rouw. Honderden mensen leefden mee, het was ónze ramp”, vertelt Tessel.

“Nu er na dan eindelijk zicht komt op een uitspraak in het strafproces, komt er een eind aan het verhaal. Voor ons. Niet voor de gezinnen die nog dagelijks leven met het gemis van hun dierbaren. Zoals Bart en Jeanne, die hun enige dochter verloren. Voor wie hun toekomst werd weggevaagd. Op 24 september kunnen ze nog één keer voor het oog van de wereld in de rechtbank vertellen wat het verlies van Astrid voor hen betekent.”

Het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen. vergroot

Tessel heeft lang en veel gepraat met Bart en Jeanne. Indrukwekkende, emotionele gesprekken. Een paar uitspraken zijn haar bijgebleven. Jeanne die zegt: “Na al die tijd luisteren naar rechters en verhalen over de procesgang moeten ze nu luisteren naar ons. Wat het met ons heeft gedaan. Het gemis wordt alleen maar groter.”

En al komt er met het spreekrecht voor de nabestaanden een eind aan het proces, de pijn blijft. Vader Bart verwoordt het als volgt: “We hebben 31 jaar een prachtmeid gehad en hebben gelukkig heel veel mooie herinneringen, maar we hadden er zo graag nog meer gemaakt.”

24 september. de verjaardag van Bart

Bart en Jeanne Hornikx zijn op de laatste dag van het spreekrecht aan de beurt. Op vrijdag 24 september. Het is dag van de verjaardag van Bart, de vriend van hun dochter Astrid. Dat heeft zo moeten zijn, vinden Bart en Jeanne.

Je ziet ‘ MH17, de pijn blijft’ bij Omroep Brabant op zondag 19 september vanaf 12.35 uur. Op Ziggo-kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en op KPN-kanaal 507.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.