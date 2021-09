Vrouw (73) wordt thuis overvallen en raakt gewond

Foto: Toby de Kort/SQ Vision Foto: Toby de Kort/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Toby de Kort/SQ Vision

Een 73-jarige vrouw is in haar huis aan de Schoolstraat in Tilburg overvallen. Ze is gewond geraakt en de overvaller heeft haar pinpas meegenomen. Dat gebeurde maandagavond rond tien uur.

Wat er precies is gebeurd en hoe de vrouw er aan toe is, is niet bekend.

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over wie de overvaller zou kunnen zijn. Het gaat volgens de politie om een getinte Nederlands sprekende man tussen de 35 en 40 jaar oud. Hij droeg blauwe bovenkleding.

