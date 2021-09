Lekkende bestelbus vol drugsafval ontdekt op viaduct over de A2 en N2

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Bestelbus vol drugsafval gedumpt op viaduct in Eindhoven

Op de Anthony Fokkerweg in Eindhoven is maandagnacht een bestelbus vol drugsafval gedumpt op het viaduct over de snelweg A2 en de randweg N2. "De bus lekte een bijtende vloeistof", laat een ooggetuige weten.

"De vloeistof is door andere auto’s die eroverheen reden, verspreid over de op- en afrit van het viaduct", vertelt de ooggetuige. Rond halfdrie 's nachts werden zowel de op- en afrit als het viaduct - waar het busje pal op stond - afgesloten voor het verkeer.

Massaal

Hulpdiensten werden massaal opgeroepen. "Zowel de brandweer, de politie als de marechaussee."

Twee marechaussees zouden lichtgewond zijn geraakt toen zij de bestelbus wilden openmaken. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer deed metingen en heeft de bus met schuim bespoten.

Na de vondst van de bestelbus vol drugsafval werden hulpdiensten massaal opgeroepen (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

Vanwege de gedumpte bestelbus vol drugsafval werd het viaduct in Eindhoven volledig afgesloten voor het verkeer (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

De bestelbus in Eindhoven bleek vol drugsafval te zitten (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.