Vuurwerkbom naar huis in Eindhoven gegooid: rolluik en raam huis kapot

Bewoners van de Dadelstraat in Eindhoven zijn maandagnacht rond twee uur wakker geschrokken van een enorme knal. Volgens de politie is er een vuurwerkbom in de tuin van een van de huizen aan deze straat gegooid.

Een rolluik en een raam gingen kapot door de explosie en een tuinset vatte vlam.

Poolshoogte

De bewoners waren thuis op het moment dat de ontploffing plaatsvond, maar raakten niet gewond. "Ze zijn uiteraard hevig geschrokken", laat een politiewoordvoerder weten. Volgens hem moet het 'echt een flinke knal' zijn geweest.

Meerdere buurtbewoners kwamen poolshoogte nemen nadat ze wakker werden van de explosie. Sommigen dachten eerst dat de knal afkomstig was van jongeren in het Amandelpark: "Die steken daar wel vaker vuurwerk af."

Sporen veiliggesteld

De politie heeft sporen in de tuin veiliggesteld voor technisch onderzoek. Er wordt dinsdag buurtonderzoek gedaan en er wordt bekeken of er bruikbare camerabeelden zijn. Er is nog niemand aangehouden. "We hopen dat er mensen zijn die iets meer weten over deze explosie of iets gezien hebben", vertelt de politiewoordvoerder. "Zij kunnen zich bij ons melden."

Na de knal bij de Dadelstraat in Eindhoven werden politie en brandweer gewaarschuwd (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

Een raam en een rolluik gingen door de explosie kapot en een tuinset werd verwoest (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

App ons!

