Waar ooit jongens les kregen van de fraters, werkt nu kantoorpersoneel

Een voormalige katholieke jongensschool in Oss is in de race voor de titel 'Beste Gebouw 2021'. In de jaren tachtig maakte bouwbedrijf Berghege er een kantoorpand van en verdwenen prachtige gewelven achter systeemplafonds. Onlangs is het pand deels in de oude glorie hersteld. Volgens architect Joost Roefs is deze prijs het hoogst haalbare in Nederland: “De nominatie is al een prijs op zich."

Ooit kregen in het gebouw jongens les van de fraters. In de jaren tachtig werd het een kantoorpand. Het gebouw met meerdere kapellen was daar oorspronkelijk niet op berekend. Bij de verbouwing verdwenen prachtige gewelven achter systeemplafonds.

"De galm in de kapel moest bijvoorbeeld aangepakt worden."

Roefs kreeg de opdracht het pand deels in oude glorie te herstellen en ervoor te zorgen dat er toch lekker gewerkt kan worden. Dat was nog wel een uitdaging want de galm in de kapel moest bijvoorbeeld aangepakt worden.

“In een kantoor moet je de akoestiek goed organiseren. Daarom zaten die systeemplafonds erin en dat zorgt zeker voor een goede akoestiek, maar het is wel doodzonde. Ronde gewelven in de oude kapel waren helemaal afgetimmerd. We hebben die plafonds weggehaald. Voor de akoestiek hebben we daarom akoestisch materiaal in de lampenkappen en tussenschotten gedaan. Akoestische panelen tegen de wanden. Ook kwam er zachte vloerbedekking. Naast de akoestiek moesten we ook naar het daglicht kijken. Kleine raampjes gaven weinig licht. Daarom hebben we daglichtlampen bij de werkplekken gehangen.”

"Dit is voor Nederland de hoofdprijs."

De nominatie voor Beste Gebouw van het jaar 2021 vindt Roefs geweldig. De prijs wordt donderdag uitgereikt door Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) waar bijna 1100 architectebureaus bij aangesloten zijn. Twaalf gebouwen zijn genomineerd. “In architectenland worden heel wat prijzen uitgereikt, maar dit is voor Nederland de hoofdprijs. Het is de belangrijkste prijs.”

Ook villa Fifty-Fifty in Eindhoven is genomineerd.

