Fietsen worden bewaakt, maar toch worden ze gestolen bij station Roosendaal

Een zorgwekkende situatie bij de bewaakte fietsenstalling naast het station in Roosendaal. Daar zijn het afgelopen half jaar zo'n tien fietsen gestolen. De NS probeert nu samen met de gemeente Roosendaal en de politie een oplossing voor het probleem te vinden, maar dat blijkt nog niet zo makkelijk. "Je kunt dit helaas nooit helemaal voorkomen."

Het was de Roosendaalse Lijst die de diefstallen aankaartte. "Wij kregen steeds meer berichten van mensen die vertelden dat hun fiets was gestolen. Laatst hoorde ik van iemand dat hij er zelfs twee keer een elektrische fiets was verloren", vertelt raadslid Marco Schillemans. "En dan gaan het dus niet alleen om het gebied buiten de stalling, waar het een bekend probleem is, maar ook binnen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Als er 'bewaakt' op de gevel staat, mag je er van uitgaan dat je fiets veilig is?"

De NS is ook al een tijdje op de hoogte van de diefstallen. "Ontzettend vervelend. We hebben meteen contact gezocht met de gemeente en de politie", vertelt een woordvoerder. Inmiddels zijn er ook al maatregelen getroffen om nieuwe diefstallen zoveel mogelijk te voorkomen. "De schuifdeuren bij de ingang van de stalling gaan voortaan dicht, nadat de laatste trein van de dag is aangekomen. Die gaan dan 's ochtends, voordat de eerste trein vertrekt, pas weer open."

Daarnaast worden mensen bij binnenkomst van de stalling gewaarschuwd dat er de laatste tijd regelmatig fietsen worden gestolen, vertelt de woordvoerder. "We adviseren ze daarmee om de fietsen echt goed op slot te zetten."

De Roosendaalse Lijst was ook benieuwd of de camerabeelden worden gebruikt om daders te pakken. Volgens de woordvoerder is dat zeker het geval. "Op basis van de vorige diefstallen kijken we of er verdachte patronen zijn. Aan de hand daarvan kunnen we de camerabeelden live bekijken, als dat nodig is." De komende tijd kijken de verschillende partijen naar verdere maatregelen. "Maar diefstallen helemaal voorkomen, dat is helaas heel lastig."

