Met een camper 3000 kilometer door Europa, helemaal op zonne-energie

De elektrische camper waar het Solar Team Eindhoven van de TU/e afgelopen jaar aan heeft gewerkt, begint op 19 september aan een toer door Europa. In vier weken tijd rijdt de Stella Vita 3000 kilometer langs allerlei Europese steden, universiteiten, bedrijven en campings.

Lotte van Dasler is student van de TU/e en eventmanager van het project. Zij heeft de toer helemaal georganiseerd: “Het was een behoorlijke uitdaging om alles te regelen. We hebben goed nagedacht over waar we precies langs willen en hoe we ons huis op wielen willen presenteren.”