Hond Moffel aangevallen door stekelvarken: 'Pin zat wel 5 centimeter diep'

Hond Moffel had een stekel van zes centimeter in haar hoofd. (foto: Moniek) Moffel bleef maar blaffen om haar pasgeboren nestje te beschermen. (foto: Moniek) Volgende Vorige vergroot 1/2 Hond Moffel had een stekel van zes centimeter in haar hoofd. (foto: Moniek)

Moniek uit Boekel is maandagavond flink geschrokken. Haar hond Moffel had ineens een grote pin in haar hoofd. Na een zoektocht op internet kwam ze erachter dat het een stekel van een stekelvarken was.

Evie Hendriks Geschreven door

Moniek stond maandagavond op het punt om naar bed te gaan en haar vriend zou de hond nog even buitenlaten. Toen ze Moffel hard hoorde blaffen in de achtertuin besloot ze toch zelf even te kijken of alles goed ging. De hond stond bij de achterdeur met een enorme pin net boven haar oog. "Dat was schrikken. De pin zat best diep. Ik denk wel vijf of zes centimeter", vertelt het geschrokken baasje.

"Ze blafte de rest van de avond om haar nestje te beschermen, denk ik"

Ze heeft de pin voorzichtig uit Moffels hoofd getrokken. "Het begon gelukkig niet te bloeden, maar Moffel is de rest van de avond onrustig gebleven", zegt ze. Het dier heeft drie weken geleden een nestje gekregen. "Ze blafte de rest van de avond om haar kleintjes te beschermen, denk ik." De puppy's waren nog niet buiten geweest, maar daar wacht Moniek nu ook even mee.

De stekels die Moniek vond in Moffels hoofd en haar achtertuin. (foto: Moniek) vergroot

Bij de achterdeur vond Moniek nog een grote pin. In eerste instantie was het haar en haar vriend niet duidelijk waar de pinnen vandaan kwamen. Na een uitgebreide zoektocht op internet, leken de pinnen het meest op de stekels van een stekelvarken. "We wonen wel in het buitengebied, maar op internet staat dat stekelvarkens niet in het wild voorkomen in Nederland."

Dat klopt niet helemaal. "Sommige soorten stekelvarkens komen ook voor in Nederland", vertelt een medewerker van de dierenambulance Hokazo in de regio Boekel. Toch heeft hij nog niet eerder een melding gehad van dieren die gewond raakten door een stekel. "Het stekelvarken zal zich bedreigd hebben gevoeld door de hond en is er daarom tegenaan gelopen of andersom", gokt hij.

"Met sommige dieren kan het misschien wel slechter aflopen dan met Moffel"

Inmiddels gaat het beter met Moffel ondanks het gaatje boven haar oog. De dierenarts is dinsdagochtend gebeld. Ze moeten haar goed in de gaten houden maar zodra ze geen vreemd gedrag vertoont, is er niks aan de hand. Toch wil Moniek voorkomen dat meer dieren het slachtoffer worden van de stekels. "Ik hoop dat mensen die een stekelvarken hebben het melden als ze hun dier kwijt zijn, want het kan met sommige dieren misschien wel slechter aflopen dan met Moffel", roept de Boekelse op.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.