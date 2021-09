Wachten op privacy instellingen... Foto: ZooParc Overloon. Foto: ZooParc Overloon. Volgende Vorige vergroot 1/3 Beschuit met miertjes in ZooParc, maar papa gelooft het allemaal wel

Er wordt beschuit met muisjes gegeten in ZooParc Overloon, want er is een reuzenmierenetertje geboren. Het kleine jong maakt het goed en houdt zich gedeisd op de rug van zijn moeder. De vader van de kleine bemoeit zich helemaal niet met de opvoeding.

Meteen na de geboorte kroop het kleintje op de vertrouwde rug van moeder Tousle. Daar zal het de komende maanden ook blijven. ‘’De streep op de rug van het jong gaat naadloos over in het patroon van de moeder’’, vertelt hoofd dierenverzorger Steven van den Heuvel. ‘’Daardoor kunnen roofdieren niet zien dat er een jong zit.’’ Of het diertje een jongen of meisje is, weet het park nog niet. Dat zal later moeten blijken.

Liefst alleen

De reuzenmiereneters in Overloon hebben sinds kort een spiksplinternieuw verblijf in het Zuid-Amerika-deel van het park. Voor deze specifieke dieren zijn er twee aparte verblijven. De dieren leven namelijk het liefst alleen. Het jong blijft bij de moeder tot het oud genoeg is om op eigen benen te staan.

Het fokken van deze dieren is onderdeel van een speciaal Europees fokprogramma. Om de dierensoort te kunnen behouden werkt onder andere ZooParc mee met dit project. In heel Nederland werd het afgelopen jaar nergens anders een reuzenmiereneterjong geboren.

Het pasgeboren jong is het derde beestje dat in het kader van dit programma in ZooParc is geboren. De oudere broers zijn inmiddels verhuisd naar andere Europese dierenparken.

