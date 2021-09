Karin is alleenstaande moeder van 4 dochters en is blij met haar steungezin

Buurtgezinnendag in speeltuin De Vrouwenhof. vergroot

Karin uit Roosendaal is alleenstaande moeder van vier dochters. Ze heeft een zwaar jaar achter de rug. Omdat haar familie en vrienden ver weg wonen, gaan haar kinderen af en toe naar het steungezin van Wendy Braat, dat is aangesloten bij stichting Buurtgezinnen in Roosendaal. "Echt heel fijn, want zo heb ik iemand op wie ik terug kan vallen."

Wendy's schoonzus was al steunouder in Rucphen en had goede ervaringen met stichting Buurtgezinnen. Ondertussen is Wendy zelf al bijna een half jaar steunouder. “We zijn niet alleen voor onszelf op de wereld. Ik wil wel iets betekenen voor een ander gezin."

Zo bereidde ze Karins oudste dochter voor op de brugklas, door samen alvast eens naar de middelbare school te fietsen. Wendy helpt het meisje ook met haar huiswerk en soms koken ze samen. "Op weg naar zelfstandigheid”, zegt Karin dankbaar. “Maar,” zo vertelt Wendy, “het is ook gewoon gezellig, met veel aandacht voor elkaar.”

“Dit soort dagen zijn heel fijn voor mijn gezin.”

In Roosendaal zijn tachtig gezinnen aangesloten bij stichting Buurtgezinnen, vertelt coördinator Anouska Vos. “We willen ouders helpen en voorkomen dat problemen in gezinnen erger worden. Kinderen moeten fijn kunnen opgroeien in hun eigen omgeving.” Door ziekte, verlies, eenzaamheid of een scheiding kunnen ouders soms overbelast raken. Buurtgezinnen koppelt hen aan een warm en stabiel steungezin, dat vaak om de hoek woont.

Kwetsbare gezinnen en steungezinnen konden maandag even ontladen in speeltuin De Vrouwenhof. Kinderen konden zich laten schminken, er werden henna-tatoeages gezet en ook het springkussen was erg in trek. De 14-jarige Renzo hield samen met jeugdproject YouthGoals een familiebingo. “Zodat die gezinnen een fijne dag kunnen hebben zonder dat ze iets aan hun hoofd hebben.”

Karin en Wendy zijn blij dat jongeren als Renzo zo'n dag willen organiseren. “Echt heel erg leuk”, aldus Karin. Ze ziet een van haar dochters, die vrolijk in een klimrek hangt en om een ijsje komt vragen, helemaal opbloeien. “Dit soort dagen zijn heel fijn voor mijn gezin.” Wendy is het daarmee eens: “Ze kunnen hier samen lachen en ontspannen. Een supergoed initiatief!”

