Meisje met spoed naar ziekenhuis na steekpartij: 'Ze zat onder het bloed'

Op het Weimanspad in Tilburg is dinsdagmiddag een meisje neergestoken. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is aangehouden en zit vast in de politiecel.

Iets voor half twee 's middags werd het meisje door een man gestoken op straat. De melding werd gemaakt door een omstander. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar is uiteindelijk niet geland. Hoe het met de tiener gaat en waarom ze werd gestoken, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.

Een omstander vertelt dat hij het slachtoffer bij de hulpdiensten heeft zien liggen: "Het was een jonge meid van een jaar of zestien, ze zat onder het bloed. En er stond een jongen bij die ook onder het bloed zat."

