Stijn is 20 en toch al lijsttrekker: 'Ik zeg altijd wat ik ergens van vind'

Stijn Sips is nog maar 20, maar toch gaat hij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de kar trekken voor het CDA in Dongen. De student is gekozen tot lijstrekker van het CDA in die gemeente en daarmee is hij een van de jongste lijsttrekkers van het hele land.

Stijn is geboren en getogen in Dongen. Voor zijn studie Geneeskunde vertrok hij naar Rotterdam. Daar woonde hij kort op kamers, maar ondertussen woont hij weer bij zijn ouders in Dongen.

Dongen is met 26.000 inwoners een stuk kleiner dan Rotterdam, maar Stijn houdt van zijn geboorteplaats. "Ik zeg altijd maar zo: als je in Rotterdam iemand op straat gedag zegt, kan het zomaar zijn dat je ruzie hebt. In Dongen zou iemand bijna boos worden als je op straat geen gedag zegt."

"De één zit bij een studentenvereniging en ik zit bij het CDA."

Niet veel mensen van twintig delen zijn politieke ambitie. Toch vinden Stijns vrienden het vooral leuk dat hij dit doet. "Zowel met mijn Rotterdamse als mijn Dongense vrienden heb ik het er vaak over", vertelt hij. "Iedereen heeft buiten zijn studie om eigen hobby's. De één zit bij een studentenvereniging en ik zit bij het CDA."

Op de middelbare school hield Stijn zich al bezig met debatteren. Hij deed mee met landelijke wedstrijden van het Lagerhuisdebat-team. "Het gaat dan vooral over allerlei maatschappelijke kwesties. Met het team hebben we zelfs de finale gehaald."

De liefde voor politiek begon steeds meer te groeien. "Het CDA paste van alle partijen het beste bij mij." Stijn liep een paar keer mee met vergaderingen van de lokale afdeling van het CDA. "Ik ben wel iemand die zegt wat hij ergens van vindt. Ik verdiepte me elke keer goed en kwam ook met eigen ideeën.’’

"Niemand heeft negatief gereageerd op mijn leeftijd."

Stijn mocht daarna meedraaien met het bestuur. Hij schreef plannen om de communicatie te verbeteren en zette een duidelijke visie voor het CDA Dongen op papier. En zo belandde hij er middenin.

Begin september werd hij gekozen tot lijsstrekker. Hij is daarbij voorgedragen door een speciale commissie. Maar ook alle CDA-leden kozen unaniem voor Stijn. "Niemand heeft negatief gereageerd op mijn leeftijd", zegt hij. "Ik ben natuurlijk ook wel gekozen omdat iedereen denkt dat ik het echt kan."

Stijn vindt het onder meer belangrijk om jongeren te vertegenwoordigen. "Dat is in de gemeenteraad de afgelopen vier jaar niet echt gebeurd en als ik in maart wordt gekozen, dan kan ik ook voor die groep iets betekenen."

