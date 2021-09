Vader heeft seks met zijn 13-jarige dochter en krijgt een jaar celstraf

De rechtbank in Den Bosch (archieffoto: Karin Kamp). vergroot

Een vader van 39 die zijn destijds 13 jaar oude dochter uit Velp seksueel heeft misbruikt, is door de rechtbank Den Bosch veroordeeld tot een jaar cel. Hij heeft haar twee keer aangerand en één keer seks met haar gehad. De vader was ook in het bezit van kinderporno.

Het misbruik zou gebeurd zijn tussen januari en oktober 2019 in het huis van het gezin in Velp. Toen was het meisje 13 jaar oud. Het zou drie keer zijn gebeurd: de eerste twee keren drong hij met zijn vingers en tong het geslachtsdeel van zijn dochter binnen. De derde keer had hij seks met haar. Dat gebeurde toen de moeder van het meisje drie dagen weg was. Verder was hij in het bezit van honderden foto's en video's met kinderporno.

De vader heeft zelf ook toegegeven dat hij op drie verschillende momenten seksuele handelingen heeft gehad met zijn dochter. "Het voelde zo fout", zei hij vorig jaar tijdens een verhoor.

'Inkeer valt te betwijfelen'

Het meisje heeft tegen haar moeder gezegd dat ze verkracht is door haar vader. Omdat er geen bewijs is dat er sprake was van dwang, is de vader vrijgesproken van verkrachting.

Het misbruik is gestopt, omdat het meisje aan haar vrienden en moeder heeft verteld wat er is gebeurd. "Of de verdachte zelf tot inkeer zou zijn gekomen, valt te betwijfelen", meent de rechtbank. Het wordt de man zwaar aangerekend dat hij zijn dochter ernstige schade heeft toegebracht. "Hij heeft grote inbreuk gemaakt op haar lichamelijk integriteit. Slachtoffers van dit soort ernstige feiten hebben daar vaak nog jarenlang last van."

Zelf hulp gezocht

Bij de zitting van twee weken geleden, heeft de vader verteld dat hij spijt heeft van zijn daden. Nadat zijn dochter de familie vertelde over zijn misbruik, is hij ergens anders gaan wonen. Hij heeft ook zelf hulp gezocht bij verschillende instanties.

De 39-jarige vader moet een jaar naar de gevangenis. Als hij binnen drie jaar nog een keer de fout in gaat, moet hij nog een jaar naar de cel. Zo mag de man in die tijd geen seksueel getint contact hebben met minderjarigen en moet hij kinderporno vermijden. Hij moet zich ook melden bij de reclassering en meewerken aan behandeling door de GGzE.

