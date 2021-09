Toch geen staking bij bierbrouwer Bavaria na cao-akkoord

Bierbrouwer Bavaria en de vakbonden zijn het op het laatste moment eens geworden over een nieuwe cao. Daarmee is de dreigende staking van de baan. De lonen gaan omhoog en er komt een nieuwe regeling voor oudere werknemers om eerder te stoppen met werken.

De directie van Bavaria hield lang de poot stijf. De vakbonden hadden een ultimatum gesteld dat vrijdagmiddag afliep. Net daarvoor liet de directie van Bavaria weten toch in gesprek te willen gaan. Dat leidde afgelopen maandag tot nieuwe onderhandelingen.

Bavaria is uiteindelijk overstag gegaan. De lonen zullen in twee jaar en negen maanden maanden met 6 procent omhoog gaan. Oudere werknemers die in ploegendienst werken, kunnen tot drie jaar eerder stoppen met werken.