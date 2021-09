Evenementensector is blij om te beginnen: 'Maar wel met een dubbel gevoel'

Foto: Tom Swinkels/Feestzoom.nl vergroot

"Blij om weer te mogen beginnen", zegt Jochem van Pelt van het Brabantse festivalcollectief Front Of House naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge over de aanstaande versoepelingen. De grote evenementen mogen weer, maar de organisator heeft er wel een dubbel gevoel aan over gehouden. "Hoe er de laatste maanden met onze sector is omgegaan was niet fraai."

De evenementenorganisator plaatst nog wel enkele kanttekeningen bij de aangekondigde versoepelingen. "Ik ben heel benieuwd hoe het gaat uitpakken met nachtclubs en nachtevenementen die maar tot twaalf uur mogen duren. Daarnaast had Rutte het over een compensatieregeling om het verlies op te kunnen vangen als maar 75 procent van een zaal gevuld mag worden. Hoe gaan we dat berekenen? Ik vind het allemaal heel omslachtig. Hoe gaan ze de capaciteit berekenen in een complex met meerdere zalen? Ik wil liever weten waarom er niet gelijk voor honderd procent is gekozen?"

In de regels die vanaf 25 september gelden, staat dat een zaal voor honderd procent gevuld mag worden als iedereen zit. Maar als mensen ook staan, mag de zaal maar voor 75 procent gebruikt worden.

'Weten waar ik aan toe ben'

Over het hoe en wat van de financiële compensatie voor de evenementensector is nog niets bekend. "Dat is elke keer. Eer ze het hebben uitgekristalliseerd zijn we al weer een paar maanden verder. Dat was ook zo met het garantiefonds. Als ik in oktober een festival wil draaien, dan moet ik al heel snel weten waar ik aan toe ben."

De toegangscontroles zijn voor de evenementensector geen probleem, zegt Van Pelt. "We wisten al langer dat we onder meer met testen voor toegang aan de slag moesten. Ik kan me heel goed voorstellen dat kroegbazen of restauranteigenaren daar heel anders tegenaan kijken."

"Het is positief'

"In de basis ben ik blij dat we weer kunnen beginnen. We hebben in het najaar gelukkig nog zicht op een paar festivals, onder meer een winterfestival. We zijn een creatieve sector en er komen nu al ideeën bovendrijven hoe we in de komende weken van alles kunnen gaan opzetten. Het is positief dat we weer een stapje verder open kunnen."

