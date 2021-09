Geldhond vindt 270.000 euro in opslagbox

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Geldhond vindt 2,7 ton in opslagbox in Breda

In een opslagbox in Breda is dinsdagmiddag 270.000 euro gevonden. In totaal controleerden ze 746 boxen. Het grote bedrag werd door een geldhond gevonden in de allerlaatste box. Een geldhond is gespecialiseerd in het opspeuren van geld in ruimtes.

Ista van Galen Geschreven door

De recherche heeft het geld in beslag genomen en onderzoekt waar het geld vandaan komt.

"Opnieuw laten we zien dat we met deze acties kunnen tegengaan dat opslagruimten voor criminele doelen gebruikt worden", zei Paul Depla, burgemeester van Breda, na de vondst. "Ook deze keer was er een goede samenwerking met de verhuurders en de andere partners. En dat is heel belangrijk, want alleen samen staan we sterk tegenover de georganiseerde criminaliteit."

De controleactie gebeurde in samenwerking tussen de gemeenten, politie, douane en NSSA (branchevereniging van verhuurders van opslagruimten).

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.