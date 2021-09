Man zwaargewond na steekpartij bij station Cuijk

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Gewonde bij steekpartij in omgeving van station in Cuijk

Een ruzie tussen twee jonge mannen bij station in Cuijk is dinsdagavond uitgelopen op een steekpartij. Een van de mannen raakte zwaargewond en had verwondingen aan nek en arm.

De man is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde onder begeleiding van de politie.

De tweede ruziënde man is vastgehouden door vrienden van het gewonde slachtoffer. Hij raakte gewond aan zijn hand. Ook een vrouw raakte gewond, maar had geen steekwonden.

De aanleiding voor de steekpartij is onduidelijk. De omgeving van het station is afgezet voor het politieonderzoek.

