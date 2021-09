Coronamaatregelen: dit verandert er vanaf zaterdag 25 september

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Rutte: 1,5 meter niet meer verplicht, toegangsbewijs is tijdelijk

De coronamaatregelen worden vanaf zaterdag 25 september verder teruggeschroefd. Het vervallen van de anderhalvemetermaatregel is één van de hoofdpunten uit de persconferentie van dinsdagavond. Lees hier wat er nog meer verandert.

De anderhalvemetermaatregel wordt omgezet naar een dringend advies. “Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen”, aldus het kabinet.

Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wordt aangepast naar ‘werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is’. Werkgevers en werknemers maken zelf afspraken over een goede verdeling tussen werk en thuis.

Coronatoegangsbewijs

Het kabinet zet in op het coronatoegangsbewijs. Dat bewijs is nodig in alle horeca, bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) voor iedereen vanaf 13 jaar. In alle horeca blijft de verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 gelden.

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor iedereen die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft. Met de coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Ook is deze op papier te krijgen.

Mondkapjes

De mondkapjesplicht blijft gelden in het openbaar vervoer en op luchthavens (maar niet meer op perrons en stations), in het mbo en hoger onderwijs vervalt de maximale groepsgrootte van 75 personen en mensen met een ernstige afweerstoornis komen in aanmerking voor een derde prik.

In het kort:

Geen anderhalve meter meer.

Thuiswerkadvies verdwijnt

Theaters en bioscopen weer vol.

Buitensport weer op volle capaciteit. Ook in voetbalstadions.

Evenementen binnen waar mensen vaste zitplaats hebben zonder beperkingen.

Evenementen binnen zonder vaste zitplaats, zoals concerten, mag met 75 procent volle zaal.

Coronatoegangspas nodig bij festivals en evenementen, theater, concert, bioscoopbezoek, café en alle sportwedstrijden. Voor iedereen vanaf 13 jaar.

Zitplaatsverplichting in horeca vervalt.

Mondkapjes alleen nog in openbaar vervoer en op delen van luchthavens.

Quarantaineplicht klassen basisscholen vervalt.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.