Vrouw (73) overvallen in Tilburg, politie zoekt getinte dader

Aan de Schoolstraat in Tilburg is maandagavond een 73-jarige vrouw overvallen. De dader drong de woning binnen en verwondde het slachtoffer. De man is spoorloos.

De politie kreeg rond 22.00 uur de melding van de overval. De dader belde aan met een smoes en stormde naar binnen toen de bewoonster de deur opende.

Volgens de politie haalde overvaller de woning flink overhoop en ging hij er met een aantal goederen, waaronder een pinpas, vandoor. Het zou gaan om een man tussen de 35 en 40 jaar met een getinte huidskleur. Hij droeg blauwe kleding.

Een zoektocht naar de dader in de omgeving van de Schoolstraat leverde niets op. De politie is dan ook op zoek naar getuigen.

