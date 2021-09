Grote brand verwoest bedrijfspand van Battery Street in Eindhoven

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/4 Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision.

Aan de Ambachtsweg in Eindhoven heeft dinsdagavond een grote brand gewoed in het bedrijfspand van Battery Street. Daar kwam veel rook bij vrij. Rond halftwaalf meldde de Veiligheidsregio dat het vuur onder controle was.

Volgens omstanders kwam er een scherpe, chemische lucht uit het pand, die recht over de aangrenzende woonwijk trok. Er sloegen geen vlammen uit het dak, maar de binnenkant van het gebouw stond wel in lichterlaaie en brandde uit.

De brandweer verrichtte metingen en was massaal aanwezig met blusvoertuigen, een hoogwerker, watercontainer en een zogenoemde crashtender. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De oorzaak van de brand is niet bekend.

